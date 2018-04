10 gestos infalibles para conquistar a un hombre

Se sentirá más seguro si piensa que tu vida no gira en torno a él, tendrá más confianza contigo al saber que no lo presionas y por ende aumentará el interés.

No temas mostrarte sin maquillaje frente a tu chico. Si, a los hombres les encanta una mujer que se arregla, pero al mismo tiempo se sienten fascinados por un rostro limpio y natural. Demuéstrale que no tienes miedo a mostrarte tal como eres.

. No, no hablo de andar despeinada como una demente por la calle, pero no te preocupes si tu cabello no quiere cooperar y algunos mechones se sueltan de tu coleta. Si llevas el cabello suelto y con un poco de volumen mucho mejor, a los hombres les gustan las melenas de leona.