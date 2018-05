5 Trucos para eliminar el vello

Aunque el vello corporal ofrece beneficios, estos no van acorde con lo que

se ha establecido como “estético”. El vello proporciona aislamiento para

nuestro cuerpo, pero cuando es muy abundante también puede afectar el

aspecto físico de una persona, siendo el vello en las zonas visibles del cuerpo

como manos, pies, cara y otras las causas principales de los problemas

estéticos que enfrentan muchas mujeres y hombres.

El crecimiento de vello no deseado se produce debido al desequilibrio de

las hormonas en el cuerpo, irregularidades en el ciclo menstrual, el embarazo o

el uso de ciertos medicamentos. Aunque hay muchas técnicas nuevas

disponibles para la eliminación del vello no deseado como la depilación con

láser, depilación con cera, electrolisis, etc., estas son costosas. Existen muchos

remedios caseros naturales que funcionan desde la antigüedad para la eficaz

eliminación del vello de diferentes partes del cuerpo. Estos remedios son

naturales, sin correr el riesgo de los efectos secundarios y son mucho más

baratos que los métodos empleados en las cínicas estéticas o SPA’s.

A continuación presentaremos 5 remedios caseros para que el vello

indeseado desaparezca y puedas lucir una piel libre de pelos.

1. Mezcla de azúcar, limón para eliminar el vello facial

El jugo de limón mezclado con agua y azúcar ayudará a exfoliar y blanquear la

cara de forma natural. Es decir, el jugo de limón ayudará a aclarar el color del

vello facial. Estos tres ingredientes son fabulosos, se combinan para ayudar a

quitar eficazmente el vello en su rostro como en otras partes del cuerpo.

Ingredientes:

2 cucharaditas de jugo de limón

2 cucharadas de azúcar

10 cucharadas de agua

Preparación:

Mezclar el azúcar y el agua en el recipiente. Añadir el jugo de limón en el vaso

y mezclar bien. Ahora aplique esta mezcla de azúcar y limón en la cara en la

dirección en la que crece el vello. Deje reposar en su rostro por unos 15 o 20

minutos.

Lave con agua después de 20 minutos, frotando la mezcla suavemente con las

manos. Repita este proceso dos o tres veces a la semana para que pueda ver

una reducción favorable del vello facial.

2. Mezcla de azúcar, miel y limón para eliminar el vello no deseado en

piernas y brazos

El azúcar mezclado con agua, limón y miel es un remedio casero muy bueno

para quitar el pelo del cuerpo. Actúa como la cera y es muy eficaz en la

eliminación del crecimiento del vello en piernas y brazos. Este procedimiento es

un poco doloroso si no estás acostumbrado, ya que es más o menos similar a

la depilación regular en los salones de belleza.

Necesitarás

1 cucharadita de miel

1 cucharada de azúcar

Agua (opcional para hacer la pasta más fina)

1 cucharadita de jugo de limón

Harina (todo uso) o almidón de maíz, de 1 a 2 cucharaditas

Trozo de tela o tira

Preparación:

Mezcla bien todos los ingredientes hasta que quede una pasta homogénea.

Luego aplica en la zona deseada, usa un pedazo de papel o algo parecido a

una bandita y retira rápidamente. Este proceso se asemeja a la depilación con

cera.

3. Remedio casero para eliminar el vello con cúrcuma

La cúrcuma se ha usado durante siglos en la India para una piel brillante y

sana. Esto se debe a que, junto con sus propiedades antibacterianas y

propiedades anti inflamatorias, la cúrcuma también tiene esta cualidad de

prevenir el crecimiento del cabello.

Ingredientes:

1/2 cucharadita de cúrcuma- (o lo suficiente para cubrir el área del cuerpo

con el vello)

Agua o leche- suficiente para hacer una pasta.

Haz lo siguiente:

Remojar cúrcuma en polvo en agua o leche para hacer una pasta que no

sea demasiado apretada, pero que pueda permanecer en tu rostro.

Aplicar esto a la cara.

Deja durante 15-20 minutos o hasta que se seca.

Lavar con agua tibia.

4. Remedio casero para eliminar el vello con Papaya

La papaya es una de las enzimas activas en papaya. Es capaz de romper

folículo piloso y prohibir el crecimiento del cabello.

Ingredientes:

1-2 cucharadas de papaya cruda hecha pasta

1-3 ½ cucharadita de cúrcuma en polvo

Haz lo siguiente:

Hacer pasta de papaya moliéndola

Mezclar la cúrcuma en polvo con esta pasta de papaya

Da masajes a tu cara con esta pasta durante unos 15 minutos.

Lavar con agua.

Haz esto una o dos veces a la semana.

5. Mascarilla de huevo para la eliminar el vello facial

Cuando se trata de pegajosidad, la clara de huevo es no menos que la azúcar-

miel. La clara de huevo también se seca y se adhiere a la cara y cuando se tira

de la piel, esta mascarilla se retirará con pelo de la cara.

Ingredientes:

Clara de 1 huevo

1 cucharada de azúcar

½ cucharada de harina de maíz

Haz lo siguiente:

Añadir el azúcar y la harina de maíz con la clara de huevo.

Batir hasta obtener una pasta suave.

Aplica esta mascarilla de huevo en la cara y dejar secar.

Una vez seca, se convertirá en una mascarilla fina unida a la cara.

Hala de esta mascarilla de huevo con mano firme para que el pelo se retire con

ella.