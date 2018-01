Acuario: ten pensamientos positivos

Palabra clave: paz.

Número de suerte: 881

Cuidado no retrocedas. Hijos que necesitan de una figura adulta. Viajes. La rueda de la fortuna esta de tu lado. No asumas problemas de otros. Deja de pensar en negativo. Alegrías con hijos. Dios te bendiga.

Trabajo: organiza tu dinero o bienes. Nuevas amistades en lo laboral. Te cancelan una factura de monto alto.

Salud: bienestar.

Amor: Tendrás que hacer una elección entre amigos. Debes ser claro (a) con los tuyos.

Parejas: compras una inversión. Estarás buscando nuevas oportunidades. Una persona que te ayuda en problema personal.

Solteros: En esta semana rompes con personas del pasado. Le darás responsabilidades a cada quien.

Mujer: Los demás tienen derecho en lo que quieran hacer. No puedes decidir por ellos.

Hombre: evolución en este día sigue tus planes. No maltrates a los demás porque tú tengas más que otros.

Consejo: ten pensamientos positivos.