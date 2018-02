Adrián Beltré esperanzado de ganar un anillo de Serie Mundial

SURPRISE, Arizona.- El tercera base dominicano Adrián Beltré fue directo al grano cuando se le preguntó sobre los movimientos que hicieron los Rangers durante la temporada muerta.

“Todavía hay muchos agentes libres que no han firmado”, dijo Beltré. “Muchísimos agentes libres…. demasiados”.

El lanzador Jake Arrieta y el jardinero J.D. Martínez fueron dos jugadores que Beltré mencionó específicamente (Martínez ya pactó con los Medias Rojas). Los Rangers seguramente no firmarán a ninguno, pero Beltré dejó en claro que quisiera ver al equipo haciendo más.

“Esa es la idea”, dijo Beltré. “Si eres pelotero, te gustaría que pasara eso. Nos gustaría tener al mejor equipo posible en el papel y ver cómo nos va en el terreno”.

Las opiniones de Beltré tienen peso dentro del clubhouse. Es el líder indiscutible del equipo y un futuro Salón de la Fama. Beltré ha expresado en repetidas ocasiones que su meta es ganar una Serie Mundial antes de retirarse. También ha dejado en claro que quiere sentir que su equipo va a pelear por un boleto a la postemporada y no en reconstrucción.

Beltré cree que este equipo tiene la oportunidad de luchar por los playoffs, pero cree que esas posibilidades mejorarían con otros movimientos adicionales.

“Oh, claro que sí, 100%”, dijo Beltré. “Yo no controlo lo que ellos pueden hacer. Obviamente, quiero que tengamos el mejor equipo posible. Sea cuál sea el equipo que tengamos, vamos a competir. Esa es la idea.

“No estoy molesto. Obviamente, vamos a luchar con lo que tenemos y tenemos un equipo muy bueno. Claro, podríamos ser mejor, especialmente con los agentes libres que hay por ahí y no han firmado aún. No hay duda de que me gustaría ganar y tener la mejor oportunidad para hacerlo. Dicho eso, si fuese mi opción, me gustaría traer más gente y reforzar el equipo”.

El gerente general Jon Daniels dijo antes de los entrenamientos primaverales que si Beltré fuese el GG, habría hecho algunos movimientos distintos. Beltré confirmó la versión. Los dos han hablado varias veces desde que terminó la temporada del 2017.

“Él ha sido honesto conmigo”, dijo Beltré. “Desde el final del año pasado, hemos hablado e intercambiado ideas. Me dejó saber hacia dónde íbamos este año. No hubo promesas de que este año íbamos a entrar al mercado de agentes libres y comprar a jugadores estelares.

“Me dijo que las cosas iban a ser un poco diferentes. ¿Eso era lo que yo quería oír? Probablemente no. Quiero tener el mejor equipo posible, pero yo no tengo que pagar esos cheques”.

Beltré reiteró que no estaba decepcionado con lo que hicieron los Rangers este invierno.

“A ver, no lo llamaría una decepción, porque yo sabía hacia dónde íbamos”, dijo Beltré. “Me gustaría estar un poco más satisfecho, vamos a ponerlo de esa manera, en el sentido de armar un mejor equipo. No es que no lo somos (buenos), pero podríamos añadir otras piezas, especialmente sabiendo los agentes libres que hay. Hay mucha gente que podríamos traer”.

Beltré se prepara para su 21ra temporada y también podría ser agente libre cuando finalice esta campaña. Cumplirá 39 años el 7 de abril. Dijo que “presume” que jugará el próximo año, pero que no hay garantías al respecto.

“Las cosas podrían cambiar”, dijo Beltré. “No quiero decirles 100% sí o 100% no. Iré año por año. Cuando termine esta temporada, decidiré qué sigue”.

En el 2016, Beltré se presentó a los entrenamientos en una situación similar. Era elegible para la agencia libre cuando se terminase la temporada y el tema se discutió mucho esa primavera. Beltré terminó consiguiendo una extensión de contrato hasta finales del 2018.

Pero otra extensión es algo que no se ha hablado en esta oportunidad.

“Ni pienso en eso”, dijo Beltré. “Estamos en los entrenamientos primaverales. No lo sé. Vine sin expectativas. No estaba pensando en esto hasta que ustedes lo mencionaron. Mi situación no es importante para el equipo en este momento”.

La situación del contrato podría estar en pausa debido a lo que sucedió el año pasado. Beltré alcanzó un hito importante con su hit 3,000, pero sólo pudo jugar 94 juegos debido a las lesiones, la menor cantidad para él desde su temporada de novato. En este momento, su salud es probablemente un tema más preocupante que su contrato.

“Estoy bien”, dijo Beltré. “Asusta lo bien que estoy”.

En la temporada muerta, Beltré cambió su preparación para llegar más liviano a los entrenamientos.

“Cuando uno envejece es mejor estar más ligero”, dijo Beltré. “Hay algunas cosas que tengo que entender ahora que tengo 38, casi 39 años. Quiero asegurarme de estar 100% tanto mental como físicamente para arrancar. La meta este año fue entender qué necesitaba hacer y no apurarme a estar listo el primer día de los entrenamientos”.