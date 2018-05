LOS ÁNGELES.- Angelina Jolie protagonizará la película de fantasía “Come Away”, una cinta que unirá las historias de “Peter Pan” y de “Alice in Wonderland”, informó hoy el medio especializado Deadline.

Este largometraje plantea que Peter y Alicia son hermanos y los sitúa antes de viajar al País de Nunca Jamás y al País de las Maravillas, respectivamente.

Cuando su hermano mayor muere en un accidente, Peter y Alicia tratan de evitar que sus padres se hundan por esta tragedia hasta que finalmente se ven obligados a decidir entre el hogar y la imaginación, el punto de partida en el que cada uno comenzaría sus famosas aventuras.

Jolie interpretará a la madre de los pequeños mientras que el papel del padre se lo quedará David Oyelowo (“Selma”, 2014).

“Come Away” contará como directora con Brenda Chapman, realizadora que ganó el Óscar a la mejor película de animación por “Brave” (2013).

“Angelina y David van a traer una bella química y profundidad a esta historia mágica”, señaló la cineasta sobre una película cuyo guion está firmado por Marissa Kate Goodhill.

Ganadora del Óscar a la mejor actriz secundaria por “Girl, Interrupted” (1999), Jolie ha destacado en otras películas como “Changeling” (2008) o “Maleficent” (2014) y dio el salto a la dirección con cintas como “In the Land of Blood and Honey” (2011) o “Unbroken” (2014).

En estos momentos se encuentra rodando la secuela de “Maleficent”, largometraje en el que estará acompañada por Elle Fanning, Michelle Pfeiffer y Chiwetel Ejiofor.