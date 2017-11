Aries 13/Nov/2017

Palabra clave: atractivo

Número de suerte: 493

Busca la estabilidad. No pierdas a un amigo por un chisme. Nuevos amigos. Entregas una carpeta o documentos en una empresa. Pondrás en orden tu vida o lo que haces. No te metas en algo que no te da nada bueno.

Trabajo: no seas maniático con los trabajos en la oficina ya que molestas. Perdonas a un compañero. Nuevas ideas.

Salud: molestias digestivas.

Amor: aférrate a lo que quieres. Dale protección y limpieza a tu casa. Viajes y alegrías.

Parejas: nuevos inicios en dietas y ejercicios. Estarás claro en lo que quieres en la vida.

Solteros: toma las cosas como debe ser y todo llega. Se positivo. Algo con una carpeta con enumeración muy grande.

Mujer: fertilidad. Conoces a una persona que querrás mucho. Algo con maestros o guías espirituales.

Hombre: la vida te pone en tus manos nuevas oportunidades. Evolución cambios. Una entrega importante.

Consejo: Con tu intuición y poder puedes llegas a la meta.