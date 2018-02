Aries: acepta los cambios son buenos

Palabra clave: negocio.

Número de suerte: 689

Alguien que se fue de la tierra que está presente contigo. Harás cosas en tu casa que tenías tiempo que no atendías. Cambios en tu vida. Dejas atrás el pasado y adelante. Alguien que no se va de tu vida aunque se lo pidas.

Trabajo: Te invitaran a un taller de mejoramiento personal. Tiempo de oro para que reorganices tu vida laboral.

Salud: cuida el sistema digestivo.

Amor: Cuidado no te niegues a tus responsabilidades como padre después te arrepentirás.

Parejas: Estarás pendiente de una campaña. Debes comer más frutas y alimentos que te den fuerza.

Solteros: Harás planes para tener la familia en armonía. Cuidado no gastes en personas que no te lo agradecen.

Mujer: nacimientos. Alegrías tienes protección astral. Algo con un micrófono o cámara.

Hombre: concretas una cita con alguien que te gusta. Hombre amigo que te da lo que necesitas.

Consejo: acepta los cambios son buenos.