ARIES – Consejo: mantén la calma ante un conflicto en la calle.

Palabra clave: verdad.

Número de suerte: 930

Reuniones para discutir un contrato. Deja de luchar contigo mismo.

Terminas con algo pendiente. Inicias estudios. Viajes. Paseos a sitio de

mucho verde. Nuevas oportunidades. Tienes miedo a que te digan que no.

Decidirás por un adolecente. Trabajo: ten cuidado en una reunión que te

esperan no olvides nada. Alguien te pide ayuda laboral.

Salud: duerme un poco más.

Amor: Debes cuidarte un poco más en lo que comes. Lo mejor es lo

finalmente sucede.

Parejas: Hecho curioso y estarás debajo de un árbol por lluvia con personas

muy cercanas.

Solteros: No descuides tu salud. Un buen momento para el matrimonio

planeado.

Mujer: Evita las depresiones inicia algo con ejercicios. Las relaciones será

la clave para tu bienestar.

Hombre: Saldrás a comer con la familia a sitio de mucho frio. Posiblemente

tengas un ascenso.

Consejo: mantén la calma ante un conflicto en la calle.