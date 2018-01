Aries: escucha tu yo interno

Palabra clave: existencia.

Número de suerte: 774

Utiliza tu intuición. Te mereces una vida increíble. Estas en un momento de cambios. Alguien de poder que te abre los caminos. Te aprueban algo que entregaste. Nuevos proyectos. Te vas a otro país a buscar un cambio.

Trabajo: dinero que te cancelan. Firmas un documento. Algo con una compañera especial.

Salud: hacer ejercicios o caminatas.

Amor: deja las molestias no te disgustes. Debes pensar bien lo que haces o dices. Un nuevo amor.

Parejas: no abandones a tu pareja ya que llega otro y te la enamora. No olvides tus raíces.

Solteros: progresos con muchas sacrificios. Algo con paseos. Cuídate de personas mala intencionadas.

Mujer: mudanzas. Cambio de vida. Alegrías. Dinero. Te llega tu comodidad. Algo con compra de regalo.

Hombre: sales de compromisos poco a poco. Llegas a una situación de salud de cuidado.

Consejo: escucha tu yo interno.