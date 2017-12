Aries: No detengas tus metas.

Palabra clave: vitalidad

Número de suerte: 885

Lo esperado llega. Nuevas comunicaciones. Te ganas un dinero por un negocio. Cambios en fecha. Sabrás dominar una situación. utiliza la intuición para que soluciones. Cuidado con salidas de noche.

Trabajo: muy buenas energías. Un dinero que te cancelan. Logras lo que quieres.

Salud: hazte exámenes médicos.

Amor: serás amante. Tu encanto atrapa a alguien muy afortunado. No permitas que te quiten lo tuyo.

Parejas: ten calma y paciencia no discutas. Alegrías. Esperanza. Todo cambia. Celebraciones.

Solteros: Nuevos proyectos en estudios. Inicios. Cambios. Alegrías. Paseo a sitio con muchas luces.

Mujer: no te comprometas lo que no harás. Dirás cuanto tiempo pasa y él no llega. Nuevos amigos.

Hombre: hecho curioso con una sombra en tu entorno. No te sientas solo busca a tus amigos.