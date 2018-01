Aries: No discutas tanto en tu casa

Palabra clave: religión.

Número de suerte: 394

Una persona que se va. Algo que termina. Una reunión donde serás importante. La vida te da lo que tú pediste. La estrella de la fortuna te acompaña en estos días. Tendrás que escoger algo en lo profesional.

Trabajo: depende de ti lo que quieres te pones a escoger. Se hace justicia en algo laboral.

Salud: buena.

Amor: no maltrates a quien quieres. Caminos abiertos para logros de fecha de boda.

Parejas: viaje con personas que disfrutas. Vivirás algo importante en lo espiritual.

Solteros: te pones en contacto con personas del pasado. Llamadas o cosas que llegan rápido.

Mujer: tomas la decisión de irte de un lugar donde te sientes sola. Algo con una persona que bebe mucho.

Hombre: no tomes decisiones sin pensarlo. Cuidado con lo que tomas de un lugar, es de otro.

Consejo: No discutas tanto en tu casa.