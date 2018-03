Aries: no te eches a morir ante las complicaciones

Palabra clave: elección.

Número de suerte: 013

Invitación a lugar recreativo. Te vas de un lugar con esperanza de cambio. Mudanzas. Amiga que te da la ayuda que necesitas. Salida a disfrutar en grupo. Conversaciones que te traen prosperidad. Ayuda espiritual.

Trabajo: recibes la información necesaria de un proyecto. Viajes fuera por trabajo.

Salud: estable.

Amor: tiempo de disfrute. Te vas de un lugar con mucha tristeza. Busca ayuda espiritual.

Parejas: Alguien que se va de tu lado. No seas pesimista. Superas cualquier problema personal.

Solteros: Debes hacerte cargo de un familiar. Hijo que se va contigo. Alegrías por cambios en tu casa.

Mujer: acuerdos importantes. Conversaciones con personas recién conocidas. Hecho curioso en reunión.

Hombre: no dejes de hacer las cosas por los demás. Viajes a otra ciudad. Llamadas importantes.

Consejo: no te eches a morir ante las complicaciones.