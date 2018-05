ARIES

Palabra clave: exceso.

Número de suerte: 026

Celebraciones. Invitación a comer con un fin. Amoríos pasajeros. Momentos

bueno para iniciar negocio. Ten fe en lo que haces o quieres. Nuevos

proyectos y firmas. Llamadas y cambio de empleo. Una amiga te pide ayuda

con su pareja por cosas que no entiende. Niños que te buscan.

Trabajo: logras un viaje por negocio. Reuniones y conversaciones por

decisiones de cambios.

Salud: nuevo tratamiento.

Amor: se positivo (a) para que tengas lo que quieres. Una amistad que te

llama para darte una gran noticia.

Parejas: Nuevas estrategias que te sirven en un futuro. Hecho curioso con

una canción.

Solteros: No puedes pedir tanto tiempo para hacer algo. Hay personas que

no te permiten hacer las cosas.

Mujer: Estabilidad en los sentimientos. Logros metas y acuerdos. Conoces a

un hombre importante.

Hombre: Debes cambiar de ambiente. Estarás discutiendo no pierdas la

esperanza.

Consejo: si das algo no lo digas a otros.

