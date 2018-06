ARIES – Palabra Clave: Firmeza

Número de suerte: 206

Buen momento para una reunión por acuerdos que debes llegar. Mujer

amiga que te da apoyo espiritual. No escuches a personas de mala vibra

adelante. Tienes un sueño y es tu victoria adelante. Recuerdas

equivocaciones del pasado. Pendiente con un viaje.

Trabajo: no te vayas de donde estas. Llega el dinero que necesitas a tu vida.

Asume tu responsabilidad.

Salud: alergias.

Amor: personas que no son de confianza cerca de ti. Llega el amor a tu

casa. Una nueva conversación.

Parejas: nuevos cambios. Hacer ejercicios. Encuentros con alguien querido

inesperado.

Solteros: pon la energía suficiente para que saques adelante un proyecto

que tienes.

Mujer: fertilidad. La rueda de la fortuna a tu lado. Nuevas energías. Llega

algo importante.

Hombre: dinero que estas esperando llega a tu vida. Renovación en tu cuarto

con tu pareja.

Consejo: acepta que la vida cambia y tu felicidad depende de ti.