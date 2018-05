ARIES: tu equilibrio es comprender que los caminos a tomar los desdices tú.

Palabra clave: energía.

Número de suerte: 052

No puedes resolver los problemas a todo el mundo. Mira las cosas en positivo. Cambios en el grupo familiar que te afectara. Enviada en el entorno familiar que debes solucionar. Si te dicen un secreto debes ocultarlo y no repetirlo. Cambios de humor que no te favorece.

Trabajo: deja de ser tan autoritario o maltratador. Nuevos documentos. Buscas un cambio de empleo.

Salud: relajación

Amor: ten paciencia y calma. Una persona soltera que te da un cambio en tu vida.

Parejas: nuevas pasiones. Premio que llega para ti. Consigues un nuevo empleo. Alegrías celebraciones.

Solteros: hay que ser ´positivo y si ves que algo no sale bien piensa no es el momento. La familia es muy importante no lo dejes solos.

Mujer: el amor llega a tu vida. Nuevas señales. Te conectas en algo grande. Llego el momento de hablar.

Hombre: amor secreto de cuidado. Algo que termina deja que se vaya. La situación económica mejora.

Consejo: tu equilibrio es comprender que los caminos a tomar los desdices tú.