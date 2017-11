Cáncer 08/Nov/2017

Palabra clave: compartir.

Número de suerte: 623

No permitas los abusos. Has lo que tú quieras y que estés seguro que es correcto. No te burles de otros. No gastes tanto dinero. Una persona que se va de tu lado. Algo que termina. Una reunión donde serás importante.

Trabajo: Las personas que están a tu lado trabajando merecen respeto. Decisiones importantes.

Salud: depresión.

Amor: oportunidad que llegan para ti. Nuevas emociones en tu vida. Ganas unos votos por tu forma de ser.

Parejas: Alegrías. Celebraciones. Nuevas noticias. Una llamada importante. Compartir. Confianza.

Solteros: No te preocupes todo se soluciona. Gastos inesperados. Cambios que ganaste.

Mujer: nuevas oportunidades en la vida amorosa. Nuevos aprendizajes. Encuentros en la calle especial.

Hombre: Tienes tiempo con un malestar que no atiendes. Pídele al Ángel Rafael para la sanación.

Consejo: El tiempo se encarga de las cosas.