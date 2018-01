Cancer: todo cambia a tu favor síguelo

Palabra clave: seguridad.

Nuevas participaciones. Inicias ejercicios por salud. Te haces un chequeo médico toma las cosas con calma y has todo bien. Te llega el dinero que necesitas. Bendiciones. Algo con una maleta. Otro destino para tu vida.

Trabajo: Reuniones en tu sitio de trabajo por nuevos horarios o cambio de oficinas.

Salud: controla los nervios.

Amor: actúa con la razón y no con pasión ya que no te deja ser claro en lo que pasa.

Parejas: consolidas lazos afectivos. Sera un día de grandes proyectos.

Evita confusiones.

Solteros: recoges lo que sembraste ya que estas pasando por momentos difíciles.

Mujer: llega un familiar lejano y te pide alojamiento. Nuevas relaciones. Engaños o desilusiones.

Hombre: descubres que puedes hacer algo que lo veías lejos. Aplica la paciencia con un grupo que trabajas.

Consejo: todo cambia a tu favor síguelo