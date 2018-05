CANCER: cuidado con tus actitudes. 

Palabra clave: normas.

Número de suerte: 825

Unión crecimiento en un grupo donde aclaras la posición de un líder. Hijos nacimientos. Embarazos. Limpieza espiritual. Debes escuchar un familiar que te habla de la vida espiritual. Compra y venta. Debes limpiar tu casa. Cuidado con la intranquilidad con personas cercanas. Asistes a un edificio de ladrillos rojos que sales contento con las decisiones que te dan.

Trabajo: recibes una información de algo que hiciste y reconocen tu trabajo. Estarás creando y será positivo para ti.

Salud: cansancio.

Amor: deja la lucha busca la solución a los problemas. Cada quien tiene sus derechos. Una nueva vida.

Parejas: cuidado querido sagitario con tus decisiones apresuradas. Tentaciones en el camino que no puedes hacer.

Solteros: estarás de viaje con personas unidas a la política. No pidas lo que no das. Este es tu momento no lo pierdas.

Mujer: ten calma la victoria llega a tu vida después de tanta tristeza sale el sol. Alegría y celebraciones por una sorpresa.

Hombre: buenas noticias. Ayudas amigos. Progreso. Te dan nuevos elementos. Estarás reforzando algo en una reunión.

Consejo: cuidado con tus actitudes.