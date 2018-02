Cancer: escucha a tu equipo

Palabra clave: organización.

Número de suerte: 148

Sal de La rutina has las cosas diferentes. Deja el egoísmo no te bloquees. Reencuentro con personas del pasado. Viajes o mudanza. Compra y venta de cosas. Alguien sale de tu vida. Paseos en grupo. Cuidado con gastos de mas.

Trabajo: serás favorecido (a) en una sociedad con grupo. Llegas acuerdo durante una reunión.

Salud: no te encierres te deprimes.

Amor: estarás viviendo algo importante con muchos hombres de poder que te ayuda.

Parejas: sales de energías negativas. Nuevas órdenes. Te casa o firmas algo importante.

Solteros: debes disfrutar sanamente y no hacerle daño a otros que te quieren.

Mujer: algo especial en tu vida. Un nuevo espacio en tu cuarto que tendrás que poner.

Hombre: nuevos negocios. Vences enemigos. Cuídate de mujeres cercanas que son embusteras.

Consejo: escucha a tu equipo.