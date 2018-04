CANCER: haz el bien y no mires a quien. 

Palabra clave: seguridad

Número de suerte: 202

Cambio de look. Nuevas secciones que tendrás que decidir. Algo con un arquitecto que debes prestar atención. Adelante no te detengas y no permitas que otros tomen decisión por ti. Nuevas aperturas y inicios que debes tomar decisiones. Recibes un ascenso inesperado. Viaje por avión.

Trabajo: harán un cambio de planes. Triunfos aunque haya dificultades. Cuídate de discusiones en tu trabajo.

Salud: estrés.

Amor: debes creer en algo no puede vivir sin amor. Debes tener voluntad para lograr ese amor que quieres.

Parejas: cuidado con copias y una verdad. Ten capacidad de hacer las cosas. Superas algo.

Solteros: cuidado con personas que no te convienen. Algo con un personal de que debes vigilar.

Mujer: ten fe y recibes la respuesta espiritual. Algo con estudios que inicias te inscribes en estudios detenidos.

Hombre: debes activarte no te quedes en tu casa has el cambio. Cancelas facturas pendientes.

Consejo: haz el bien y no mires a quien.