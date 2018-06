CANCER – Palabra Clave: Analizar

Número de suerte: 177

Te encantara alguien que llega a tu casa. Firma de documento bien sea de

estudio o profesional. Alguien te dice un secreto al oído. Amiga que siente

que no la quieres. Te vas lejos de una persona. Algo con una fecha que se

cambia. Asiste a una entrevista para hacer un cambio en oficina.

Trabajo: recibes una llamada por entrevista de trabajo. Cambios cerca de ti

que te beneficia.

Salud: molestia en un oído.

Amor: estarás muy generoso (a). Comunicativos. Felicidad por la llegada de

un familiar.

Parejas: Celebraciones. Hablas claro con tu pareja. Lega acuerdo en una

mudanza no panificada.

Solteros: Evita los conflictos en lo que vas a decidir. Debes hacer algo para

mejorar lo físico.

Mujer: Nuevas acumulaciones. Saca lo que no usas. Estarás buscando un

equilibrio en tu vida y grupo familiar.

Hombre: atiende a tus difuntos. Embarazo en la familia que te sorprende.

Recibes apoyo en un problema personal.

Consejo: momentos de recapacitación.