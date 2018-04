CANCER Palabra clave: justicia.

Número de suerte: 859

Progresos por terceros en tu familia. Sorpresas en tu vida personal. No

puedes hacer nada por tu pareja deja que el resuelva sus problemas. Algo no

funciona en tu casa. Una persona que te apoya en lo que quieres. Viaje de

ida y vuelta con un hombre de carácter que no soportas.

Trabajo: te reclaman por el comportamiento de un grupo. Respeta las

condiciones que te dan.

Salud: equilibrio.

Amor: Te reúnes con una persona que te asesora con un convenio. Recibes

lo que das ya sabes lo que esperas.

Parejas: Sales adelante ante una dificultad. Una celebración o fiesta espera

que salga el sol para salir de ese sitio.

Solteros: Cambios por decisiones inesperadas. Necesidad de seguridad te

impide hacer cambios.

Mujer: te pondrán a prueba tu capacidad de liderazgo por un proyecto de

gran interés.

Hombre: compras y venta de vivienda. Nuevos ciclos en lo laboral. Viajes de

ida y vuelta. Celebración familiar.

Consejo: no caiga en depresiones.