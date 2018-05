Canciones vetadas por la Comisión Nacional Espectáculos Públicos y Radiofonía

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, prohibió listado de canciones musicales que promueven obscenidad, violencia e inmoralidad.

Mediante resolución No. 001-2018 de la CNEPR, notificó y adviertió de la no presentación en radio y televisión de los siguientes discos y videos de los artistas: “El Mayor”-Ven Menéate, “Sheka Sánchez”-Mi Totico, “Musicólogo The Libro Ft. Lápiz Consiente”-Limonada Coco, “La Insuperable”-Me subo arriba, “J Balvin Ft. Bad Bunny”-Si tu novio te deja sola, “Jon Z x Baby Rast x Boy Wonder”-Nunca me amo, “Anuel AA x Bad Bunny”-La última vez, “Jon Z Ft. Baby Rasta, Noriel, Lyan, Darkiel, Messia”-0 sentimientos.

La resolución fue sustentada en las expresiones e imágenes en contra de la moral y las buenas costumbres, que contienen los temas musicales mencionados, además de ser consideradas ofensivas e inapropiadas.

Dicha disposición expresa que los medios de comunicación electrónicos se han convertido en docentes que enseñan a través de la publicidad y difusión qué consumir y a hacerlo cada vez en mayor cantidad, a través de la seducción a los individuos. Estos adoptan sin dudar los objetos, las modas y las fórmulas de ocio elaboradas.

El Reglamento 824 de ley 1951, para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que faculta esta comisión a velar por el uso apropiado de las herramientas de comunicación en el país.

Por tanto se reserva el derecho de iniciar el proceso judicial en contra de los propietarios, directores, conductores, encargados o afines de la radio y la televisión del país en su condición de comitentes al incumplimiento de esta resolución de acuerdos a la Ley y el Derecho, cuyos puntos se detallan en la resolución anexa.