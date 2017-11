Capricornio: Aprende aceptar las diferentes opiniones.

Palabra clave: Acontecimiento.

Número de suerte: 821

Nuevas etapas en tu vida. Cambios y encuentros. Este próximo mes de diciembre será de alegrías y celebraciones. Planes de viajes de ida y vuelta. No comentes las cosas que vas hacer. Vencerás una intriga.

Trabajo: Negocios productivos con amigos. Controla los problemas internos.

Salud: Visión borrosa.

Amor: No tengas miedo en tu vida adelante si algo no funciona llega otra cosa o persona.

Parejas: nuevas evoluciones. Estarás pasando por momentos o cambios. Viaje a sitio de playa.

Solteros: Cuídate de lo que comes. No te alejes de lo que te quieren. No mires atrás adelante.

Mujer: Nuevas conversaciones. Compra de ropa para algo especial. Nuevas señales.

Hombre: Hombre que llega a tu vida y veras los cambios en tu vida. Nuevas amistades. Salida en grupo.