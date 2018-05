CAPRICORNIO: asume tus errores.

Palabra clave: amor.

Número de suerte: 001

No dejes a las personas de tu vida luego te arrepientes. Tus compromisos cúmplelos. Malestar con amigos y familiares. Regalo especial en la casa. Cambios en una pared urgente. Has las cosas en su momento no lo dejes para después. El amor llega a tu vida y lo dejas ir. Nuevas oportunidades con persona. Amigos que llegan a tu vida. Cambios en viaje por monedas.

Trabajo: el pasado llega a tu vida en lo laboral. Dinero que te cancelan. Disfrutes con compañeros.

Salud: virosis.

Amor: sensibilidad. Alegrías. Lagrimas que debes controlar por los demás. Nuevas emociones.

Parejas: Hecho curioso con dinero que te encuentras en calle o sitio muy escondido. Querrás hacer un curso o taller.

Solteros: Búsqueda de lo místico o esotérico. Inicias proyecto olvidado o paralizado. Recuperas un inmueble o terreno.

Mujer: Cobras un dinero que prestaste. Decides solucionar problemas para mejorar la economía.

Hombre: Preocupación por pensamiento de estabilidad de la pareja. Éxito y prosperidad.

Consejo: asume tus errores.