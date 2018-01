Capricornio: fortalece la esperanza

Palabra clave: reconocimientos.

Número de suerte: 426

Paseos a playa. Debes ser consecuente en lo que haces y quieres. Algo con una administradora que te llama. Se constante en lo que haces o quieres. No pierdas el tiempo en algo que no te da nada positivo.

Trabajo: te cancelan un dinero pendiente. Cambio de negocio o de oficina. Cambio de personal.

Salud: malestares pasajeros.

Amor: piensa bien las cosas no hagas gastos innecesarios. Únete a un grupo que te ayuda.

Parejas: te distancias mucho de tu pareja y eso hace daño. Cuidado con lo que piensas.

Solteros: cuida lo que tienes. No pierdas lo que haces. Logras equilibrio. Buena salud.

Mujer: Amiga te llega un dinero por azar. Rompes algo que vale mucho sentimentalmente.

Hombre: debes ser muy cauteloso en lo que haces nadie se imagina que eres tú. Triunfos.

Consejo: fortalece la esperanza.