Capricornio: la fe mueve montaña no la pierdas

Palabra clave: empleo.

Número de suerte: 045

Llamadas importantes para un empleo. Debes organizarte en tu vida la casa y la calle lo que haces. Nuevos inicios. Cuídate más la salud. Deja las dudas la tranquilidad la logras tú en lo que estás viviendo. Si necesitamos recibir no olvides la obligación de dar.

Trabajo: estableces límite de tiempo en tu trabajo para que no afecte tu vida personal. Te evalúan.

Salud: no pierdas las órdenes médicas.

Amor: No logras algo que quieres. Te preguntas como llegaste a una situación.

Parejas: Buscas estabilidad y firmeza. No puedes detener el tiempo no lo pierdas.

Solteros: viaje donde consigues un cambio en tu vida. Discusiones con hombre de la familia.

Mujer: Debes estar pendiente lo que pasa con tu pareja. Te alejas por motivos laborales.

Hombre: Problemas económicos por no saber controlar tu carácter o lo que dices. Proyecto que se te da. Bendiciones.

Consejo: la fe mueve montaña no la pierdas.