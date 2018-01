Capricornio: no todo es brujería en la vida

Palabra clave: verdades.

Número de suerte: 634

Alguien desconocido que te busca. Nuevas inversiones. Ahorros. Operación de estética pendiente. Estarás muy pensativos por los cambios que quieres hacer en tu vida. Una persona que llega de otro país y te visita.

Trabajo: nuevas ideas. Se reactiva la economía el negocio las buenas relaciones con nuevas empresas.

Salud: buena.

Amor: llega a tu vida una persona de cuidado no demuestras el amor que dices que sientes.

Parejas: no dudes en la proposición que quieres hacer. Firmas acuerdos alegrías.

Solteros: cuida tu imagen. Viajes por negocios. Maletas que se pierde. No te sientes libre.

Mujer: ten calma tendrá el dinero que necesitas. Debes comunicarte con familiares.

Hombre: no olvides si estás bien del que te ayudo. Mejora tu régimen alimenticio.

Consejo: no todo es brujería en la vida.