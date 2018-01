Capricornio: no culpes a otros de tus errores

Palabra clave: clarificar.

Número de suerte: 316

Dela la tristeza todo pasa. Es el momento de aclarar dudas en una sociedad. Caminos abiertos en lo que quieres hacer. Te ofrecen algo nuevo. Viaje de ida y vuelta a sitio que querías ir. Cambios positivos que te anuncian.

Trabajo: haces demasiadas cosas a la vez. Debes aclarar algo y por escrito.

Salud: exámenes que salen bien.

Amor: nuevas aventuras. Te sacrificas demasiado por los demás. Preocupación por alguien que no tiene comida.

Parejas: no juegues con personas que le tienes una deuda. Lo negativo sale de tu vida.

Solteros: hecho curioso en la calle con mendigo o persona trabajando con ropa muy sucia.

Mujer: guarda un poco ya que vas a necesitar un dinero por tu salud. Se equilibran los problemas.

Hombre: energías productivas. Sales de un lugar con alegría. Vencimientos. Copas brindis.

Consejo: no culpes a otros de tus errores.