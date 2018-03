César Suárez dice apelará sanción de Pro Consumidor

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El empresario artístico César Suárez, productor del concierto que protagonizará el cantautor español Joaquín Sabina en el Palacio de los Deportes, aclaró que no se beneficia de ningún recargo por venta de boletas para de la producción artística, sino la compañía se encargada de vender los tickets, razón por la que apelará la decisión de Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) de sancionar a la productora de espectáculos STARSHOWS, de la cual es propietario.

“Nos liquidan por el valor. César Suárez no se beneficia de ningún recargo de las boletas comercializada por UepaTickets y el Supermercado Nacional. UepaTickets cobra un fijo a los clientes por servicios y a los productores por eventos y eso lo establecen su sitio web, al igual que otras empresas que gestionan la comercialización de boletas”, estimó Suárez.

El empresario fijó su posición a través de un comunicado enviado a DL el que refiere que la notificación de Pro Consumidor le llegó este miércoles. “A las 3:30 de la tarde del siete (7) de marzo de dos mil dieciocho (2018), Pro Consumidor notificó una resolución adoptada al amparo de un discutible poder sancionador -el cual será en su momento cuestionado por las vías judiciales correspondientes- en la cual condenó a STARSHOWS, S. R. L., y a UepaTickets al pago de CIEN (100) salarios mínimos por supuestamente cobrarle a un cliente un cargo adicional de RD$290.00 por concepto de servicio de boletería, todo en ocasión del concierto de Joaquín Sabina del próximo 14 de marzo de 2018 en el Palacio de los Deportes”, citó.

Suárez, quien tiene una trayectoria de más de 40 años en el negocio del entretenimiento aclaró: “Es preciso llamar a la atención de todo el público dominicano que la forma en que manejamos nuestro negocio de eventos artísticos es la siguiente: (i) Tenemos un contrato con CCN/JUMBO en virtud del cual sus establecimientos comerciales se comprometen a vender al público en general las boletas para nuestros eventos artísticos; (ii) UepaTickets pone a disposición de los supermercados CCN/JUMBO el sistema de boletería y procede a liquidar a nuestra empresa por la venta de las mismas; y (iii) UepaTickets cobra a STARSHOWS, S. R. L., un cargo fijo por los servicios. En otras palabras, los cargos por servicio en la venta de boletas para nuestros eventos artísticos, son cobrados por UepaTikets y CCN/JUMBO no por STARSHOWS, S. R. L. La liquidación de las boletas que hace UepaTickets y CCN/JUMBO a nuestra empresa es únicamente por el valor facial que dice cada boleta. Ni un centavo más ni un centavo menos”, comentó.

“El deseo que tiene Pro Consumidor de hacer un daño personal es tan evidente que en la resolución de marras se “condena” a STARSHOWS, S. R. L., pero se deja fuera a los lugares donde se venden las boletas que son los que dan la cara al público y los que junto con UEPA cobran los cargos por servicio. Se evidencia además en el hecho de que los medios de comunicación tenían conocimiento de la resolución antes que la misma nos fuera notificada. Durante los más de 40 años que tenemos en el negocio del entretenimiento nunca hemos estado envueltos en escándalos de fraude o estafa al consumidor, para que ahora Pro consumidor quiera echar un manto de arena a nuestra trayectoria. Tal vez por eso hemos sobrevivido a todos los vendavales políticos y sociales de la República Dominicana”.

El empresario adelantó que recurrirá la decisión ante los tribunales. “Lo que si aseguramos es que adoptaremos todas y cada una de las medidas legales necesarias para acabar con la costumbre que tiene Pro Consumidor de selectivamente atropellar y condenar en los medios de comunicación, sin juicio previo y como si fuere un tribunal de máximo grado, a entidades que tienen todo un camino trillado”, concluyó.

Pro Consumidor sancionó a las empresas STARSHOWS By CésarSuárez Pizano y Multipagos Expresos (UepaTickets), por el supuesto cobro adicional no informado previamente y la no entrega de factura por “servicios de boletería”, para el espectáculo del intérprete español Joaquín Sabina, a celebrarse el miércoles 14 de marzo.

Según la institución, la publicidad del evento colocaba las boletas a precios de RD$ 8,000, RD$7,000 y RD$3,500. Sin embargo, al momento de adquirir la boleta al consumidor se le cobra un monto adicional por cada una de RD$290, RD$300 pesos o más, cargos que no están previamente informados en ninguno de los medios donde se publicita el evento, ni están a la vista en los puntos de venta.