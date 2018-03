Chris Evans dejará de ser el Capitán América tras ‘Los Vengadores 4’

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El actor Chris Evans ha dejado claro que no tiene seguir interpretando a Steve Rogers, el Capitán América, tras Los Vengadores 4, cuyo rodaje ya ha finalizado. “Hay que bajarse del tren antes de que te quieran echar”, ha dicho el actor en declaraciones a The New York Times.

De este modo, los fans solo volverán a ver a Evans con el escudo (técnicamente no el del Capi, que lo abandonó tras Civil War) en Vengadores: Infinity War (27 de abril) y en la citada Los Vengadores 4, que se estrenará previsiblemente el 3 de mayo 2019. Al parecer, tan solo le quedarían por rodar algunas escenas extra para este último filme en otoño.

Esta marcha casi podría considerarse un spoiler, ya que podría significar la muy rumoreada muerte del personaje. Pero en realidad nada es seguro, todo es una incógnita sobre el futuro del Capitán América en el Universo Cinematográfico Marvel.

Como en los cómics, Falcon, el mejor amigo de Steve Rogers podría convertirse en el nuevo Capi; Bucky, el Soldado de Invierno, es otro firme candidato a enfundarse el traje; la Capitana Marvel, que aún no se ha estrenado en el UCM, podría ocupar el hueco de Rogers en cuanto a liderazgo; se podría recurrir a un Steve Rogers de una realidad alternativa interpretado por otro actor (en caso de que Marvel decida abrir este melón argumental, tal vez con Ant-Man y la Avispa o Doctor Strange 2)… e incluso podría ocurrir que Evans aceptase repetir a cambio de un suculento cheque (tanto él como Robert Downey Jr. ya dijeron otras veces que iban a dejar a sus respectivos personajes y no lo hicieron).