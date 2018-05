Curry: “Era el partido que necesitaba y todo el equipo jugó muy bien”

OAKLAND (California, EE.UU.).- El base Stephen Curry reconoció tras la gran victoria que los Warriors de Golden State lograron (126-85) ante los Rockets de Houston que era el partido que necesitaba completar de cara a recuperar su condición de líder encestador dentro del equipo.

“No había estado bien en los partidos anteriores, me faltaba algo, pero esta noche con el apoyo de mis compañeros y sobre todo de los aficionados, que volvieron a estar maravillosos, me sentí pleno a partir de la segunda parte”, declaró Curry, que aportó 35 puntos y seis rebotes. “La manera como actúan los seguidores te dan confianza para hacer los tiros abiertos que tus compañeros te ponen”.

Curry reconoció que es un momento “genial” y “especial” la manera como responden los seguidores después que anota una canasta y eso es lo que lo motiva a hacer cada vez mejor las cosas.

“Lo estaba buscando en la primera mitad. Tuve muchas oportunidades y no lo hice bien, pero en el tercer cuarto todo cambió y al anotar los siete tiros que hice a canasta hizo que todo cambiase para mi y el equipo”, subrayó Curry, que anotó 18 puntos durante ese cuarto. “Lo he estado haciendo durante los dos primeros partidos que reconozco me dejaron algo frustrado”.

Por su parte, el alero estrella Kevin Durant, que aportó 25 tantos, dominó seis balones bajo los aros y repartió seis asistencias como segundo máximo encestador, admitió que la clave estuvo en la manera como reaccionó Curry con su juego ofensivo, pero también la defensa que hicieron todos los compañeros.

“El equipo salió mentalizado que necesitábamos ganar, jugar buena defensa y ayudar a Curry a que fuese eficaz en el ataque”, declaró Durant. “En cuanto mostramos esa consistencia en el campo, todo empezó a estar a favor nuestro”.

Por su parte, el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, reiteró que habían logrado el triunfo que necesitaban, pero que se encontraban en la mitad de una eliminatoria muy difícil.

“Subimos la intensidad de nuestro juego, ajustamos el esfuerzo defensivo y ahí estuvo la clave de hacer mejor baloncesto que en el segundo partido”, declaró el entrenador de los Warriors Steve Kerr. “Siempre es importante comenzar la serie en tu campo con victoria, pero además si lo haces jugando un buen baloncesto es doble motivo de satisfacción”.

Sin embargo, Kerr reiteró que la eliminatoria está muy lejos de haber concluido porque los Rockets son un equipo que tiene todos los recursos para ganar en cualquier momento.