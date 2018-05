Debes revisar sus redes antes de una cita???

Te han invitado a salir y la emoción, la expectativa e incertidumbre te tienen muy ansiosa.

¿Qué tal será esta persona? ¿Tendremos química? ¿De qué hablaremos?

Son solo algunas de las millones de interrogativas que se reúnen dentro de ti desde el momento en que aceptas asistir a la cita hasta el momento de la misma.

Para aliviar un poco las inseguridades es normal recurrir a las redes sociales. Ese centro

digital que nos puede decir mucho, si no todo, de una persona. Nos memorizamos bien su

rostro para no perderlo en la multitud o averiguamos sus gustos y pasatiempos,

acechamos hasta el último familiar agregado en sus amigos y buscamos ansiosamente un

tema en común para sacar a relucir el día de la cita.

A esto se le llama Stalkear, término que deriva del inglés, del verbo “to stalk” que significa

“acosar”, “espiar” o “perseguir”, transformado en nuestro dialecto. Su mayor uso se da en

el entorno tecnológico, en específico en las redes sociales. Como tal, la expresión

Stalkear, se refiera a la acción que realiza una persona, conocida como stalkeador o

stalker, para investigar a una otra a través de las redes sociales.

¿Si la información se encuentra en las redes sociales significa que estoy siendo una

acosadora? Ahora, sientes ese placer culposo relacionado con el alivio de averiguar un

poco de la vida de la persona con la que te vas a encontrar pero culpabilidad por invadir

su privacidad.

Entonces ahora viene el dilema del asunto ¿debo revisar sus redes antes de una cita?

A continuación encontrarás las ventajas y desventajas que puede traer el acecho online:

 Ventajas:

Tu curiosidad puede llevarte a averiguar información que te haga cancelar la cita, por

ejemplo, que tu pretendiente sea una persona que ya se encuentra en una relación.

También es posible encontrar comentarios o fotografías comprometedoras que te causen

mala impresión.

Pero por otra parte puedes hallar pasatiempos, actividades o incluso estilos de vida que te

animen aún más en asistir al encuentro.

 Desventajas:

Con todas esas ventajas, ¿Acaso no deberíamos todas estar acechando online? Bueno,

la verdad es que no. Llegado un punto, las acechadoras saben tanto sobre el pretendiente

que sería imposible entablar una conversación natural donde se supone que debes

descubrir los gustos y preferencias de esa persona.

Si te dedicas a llevar búsqueda exhaustiva traerá una nube negra sobre el inicio de la

relación, ya que el hecho de que tu cita no sepa que ya conoces algo muy específico

sobre su vida antes de que te lo diga inspira desconfianza.

 Entonces ¿Qué debo hacer?:

Tomando en cuenta los puntos anteriores debes limitar tu búsqueda hasta el punto en que

te haga sentir emocionada por la cita. Se ve bien en sus fotos, acaba de asistir a un

concierto a ver una banda que a ti también te gusta, por ejemplo, y este estilo de factores

que solo demuestren un indicio para iniciar una conversación armoniosa con tu

acompañante. Luego de llegar a eso aléjate de sus redes y disfruta ir conociendo poco a

poco quién es de verdad esta persona.

Fuente: ColorVisión