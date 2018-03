Descubren nuevos datos del asesinato del niño español Gabriel Cruz

Los detalles comienzan a salir, según explico ante el juez que instruye su causa, la dominicana confesó que encontró al pequeño saliendo del domicilio de su abuela y le propuso ir a Rodalquilar a hacer unos trabajos en la finca familiar.

“Estaba solo, jugando con un palito. Le dije: hombre si estás solo vente conmigo. Voy a la finca”.

Luego cuenta que: “Él se subió en el coche, fuimos a la finca y yo me puse a pintar. Él se quedó fuera jugando”, detalló.

Según su versión Ana Julia sostiene que en un momento dado se asomó y vio al niño jugando con un hacha. Luego le pregunta qué hacía jugando con ella y, según su declaración, fue cuando el niño la empezó a insultar y ella se la intentó quitar.

“Él me dijo: tú no eres mi madre, tú no me mandas y además no te quiero volver a ver nunca. Así que nos peleamos por el hacha, se la quité y al final, con la rabia, acabe asfixiándole, tapándole la nariz y la boca”.

Tras las declaraciones los agentes reconstruyen los hechos para saber las circunstancias exactas en las que se produjo el crimen y ofrecerán una rueda de prensa la mañana de este jueves para dar a conocer las últimas novedades del caso que ha conmocionado el mundo.

Mientras el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería ha prorrogado por 24 horas la detención de Ana Julia Quezada, para realizar nuevas pruebas judiciales, por lo que la mujer volverá a declarar mañana.

En tanto, En las inmediaciones se han concentrado decenas de personas que intentan acercarse a la detenida, lo que ha sido evitado por las fuerzas policiales.