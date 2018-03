Desgarrador: “Se lo llevaron vivo pero lo mataron en el camino”

“Ellos se lo llevaron de aquí solamente con el tiro en la pierna, esposado”.

“De aquí se lo llevaron vivo y él dijo quiero que me lleven al médico, no me dejen solo”.

Tras el disparo fue trasladado al hospital Barsequillo por la propia uniformada donde supuestamente se desmontó por sus pies. De acuerdo a la familia, de ahí lo llevaron al hospital Juan Pablo Pina y en el trayecto lo ejecutaron.

“De ahí lo sacaron para el Pina (Juan Pablo Pina) en San Cristóbal y cuando llegué al pina no me lo dejaban ver”.

“Se lo llevaron vivo en la guagua y lo ejecutaron en el camino. Tenemos prueba. Tenemos un vídeo que se lo llevaron vivo la policía”.

Sin embargo, el padre del joven de 23 años y ex agente de la Armada mostró unos documentos con los que aseguró que el vehículo era de su hijo.

“El policía vino y el dio el tiro al muchacho entonces yo empiezo a gritar no no no, no lo mate junto con los hijos míos que estaban ahí”.

“Los hijos de machepa la policía tiene que matarlos en este país? La policía es un escuadrón de la muerte lo que tiene el Estado Dominicano aquí? Por Dios queremos justicia. Ya está bueno que la policía cometa tantas atrocidades”.

Los parientes informaron que la víctima será sepultada este sábado en los próximos días iniciarán acciones legales contra la Policía Nacional.

Fuente: NoticiasSIN