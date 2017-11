Dominicana empieza entrenamientos para Clasificatorios del Mundial China 2019

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La selección dominicana de baloncesto comenzó este martes sus entrenamientos con miras a los dos partidos que disputará, el viernes y el lunes próximos, correspondientes a la primera ventana de los Clasificatorios de las Américas para la Copa del Mundo, a disputarse en China en 2019.

La plantilla local enfrentará el viernes a Islas Vírgenes estadounidenses, mientras que el lunes jugará frente a Canadá.

El entrenador Melvyn López destacó la integración de los 14 jugadores preseleccionados, que se entrenarán en Santo Domingo hasta el jueves, para luego trasladarse a Santiago, donde se disputarán los partidos el 24 y el 27 de noviembre.

El armador y escolta Víctor Liz definió como un “reto personal” jugar como miembro de la selección nacional frente al público de Santiago, su ciudad natal.

“Esto es especial. Tengo un reto personal por jugar en Santiago ya que es mi ciudad. Por eso me he preparado bien y me siento en óptimas condiciones”, manifestó Liz tras la primera jornada de entrenamientos, según un comunicado difundido por el equipo.

Liz valoró el grupo que tiene República Dominicana y, en ese sentido, resaltó el retorno de Eulis Báez y Ronald Ramón, quienes no estaban con la selección desde 2014 y 2015, respectivamente.

“Son dos piezas claves. Ellos han llegado a su casa, están con buen ánimo y con mucho deseo de ganar. Tenemos un gran respeto por ellos y esperamos que todos juntos en el equipo podamos hacer las cosas bien”, agregó.

La preselección la integran los armadores Gelvis Solano, Adris de León y Ronald Ramón, así como los tiradores Víctor Liz, Rigoberto Mendoza y Gerardo Suero. También los delanteros Dagoberto Peña, Sadiel Rojas, M.J. Rhett, Edward Santana, Robert Glenn y Eulis Báez, y los centros Eloy Vargas y Jonathan Araujo.

De ese grupo López deberá excluir a dos para reunir a los 12 jugadores que finalmente conformarán la selección.