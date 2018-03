Dos empresas a cargo construcción peatonal FIU habrían sido demandadas

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Dos de las firmas a cargo de la construcción del puente peatonal de la Universidad Internacional de Florida (FIU) que colapsó este jueves habían sido acusadas recientemente por prácticas inseguras en sus proyectos.

Munilla Construction Management, una de las firmas a cargo, venció a otros tres finalistas durante el proceso de licitación para construir el puente de FIU, que era parte de un proyecto de $ 14.2 millones financiado por el Departamento de Transporte de los EE.UU. La firma se asoció con Figg Bridge Group, que tiene su sede en Tallahassee y ha trabajado en proyectos emblemáticos como el puente Sunshine Skyway en Tampa, de acuerdo con un reporte de Miami New Times.

Munilla fue acusado en el Tribunal Civil de Miami-Dade el 5 de marzo pasado por la construcción de un “puente improvisado” a través de un área donde los trabajadores del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale debían caminar para acceder a los baños. Un empleado de la TSA de dicho aeropuerto sufrió un accidente como consecuencia de ello.

Según informó el citado medio, José Pérez estaba caminando por el puente el 20 de octubre de 2016 cuando este se desplomó. El hombre sufrió daños en su columna vertebral y múltiples fracturas.

Figg Bridge Group, la otra compañía asociada a Munilla es responsable también de un puente en Virginia que sufrió un accidente similar. En junio de 2012 cuando los trabajadores estaban instalando una porción de hormigón de 90 toneladas del puente South Norfolk Jordan Bridge un tramo del mismo se desplomó encima de las líneas de un ferrocarril.

Cuatro trabajadores sufrieron heridas leves, aunque las autoridades dijeron en aquel momento que era una suerte no haber lamentado víctimas mortales.

El Departamento de Trabajo e Industria de Virginia, multó a Figg con 28 mil dólares al descubrir que esta había violado varias reglas de seguridad y no había esperado por el consentimiento por escrito del fabricante antes de modificar una viga utilizada en la construcción. La compañía también fue acusada de no realizar inspecciones diarias, semanales y mensuales a la viga, no proporcionar la capacitación adecuada para usar el equipo y no contar con ciertos procedimientos de seguridad para su mantenimiento y reparación, de acuerdo con Virginian-Pilot.

Posteriormente, Figg fue demandado en un tribunal federal por el propietario de las vías del ferrocarril, Norfolk y Portsmouth Railroad Company pero el caso fue desestimado en diciembre de 2013.

El senador cubanoamericano Marco Rubio, dijo esta tarde en conferencia de prensa que un grupo de investigadores federales estarían investigando las causas que provocaron el trágico acontecimientos. “Los resultados serán publicados”, aseguró.

El puente de última tecnología, sería el primero en el mundo en utilizar un cemento especial que puede autolimpiarse y filtrar contaminantes del aire a su alrededor.

Fuente: cibercuba.com