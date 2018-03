DRA. CARMEN HERRERA – ENSAYO SOBRE CONSEJO DE FAMILIA (2DA. PARTE).

ENSAYO SOBRE CONSEJO DE FAMILIA. (2DA. PARTE).

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE FAMILIA y DE LA FORMA DE

DESIGNACION Y EXCLUSION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE

FAMILIA.

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE FAMILIA.

Nuestro Código Civil dispone sobre el Consejo de Familia en su artículo No. 407, que el

Consejo de Familia se compondrá, del Juez de Paz, de seis parientes o afines vecinos de

la común donde haya de nombrarse tutor o que residan a dos leguas, la mitad de la línea

paterna y la otra mitad de la línea materna, siguiendo el orden de proximidad en cada

línea. Será preferido el pariente al afín del mismo grado, y entre los parientes del mismo

grado, el de mayor edad. (Código Civi Dominicanol, Art. 407, 2010)

De igual manera amplia el articulo No. 408 del indicado Código Civil Dominicano, que

si los hermanos carnales del menor y los maridos de sus hermanas carnales son seis o

más, todos formarán parte del consejo de familia, y lo compondrán ellos solos con las

viudas de los ascendientes y con los ascendientes que tuviesen excusa válida si los

hubiere. Si son un número menor, los demás parientes no serán llamados sino para

completar el consejo de familia.

Podemos observar además que artículo 409 del Código Civil Dominicano, establece

cuando en los parientes o afines de una o de otra línea no hubiese el número suficiente

en la común o dentro de la distancia señalada en el artículo 407, el Juez llamará, bien

a los parientes o afines domiciliados a mayores distancias, o, dentro de la misma

común, a ciudadanos cuyas relaciones de amistad con los padres del menor fueren del

todo conocido.

DE LA FORMA DE DESIGNACION Y EXCLUSION DE LOS MIEMBROS DEL

CONSEJO DE FAMILIA

La designación y exclusión de tutor y protutor en el consejo de familia es competencia

de la Sala Civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes conforme al Literal N del

Art. 211, de la Ley 136-03 Código para el Sistema de Protección de los Derechos

Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes que establece: LA SALA DE LO

CIVIL DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE, tiene competencia para:

Convocar, conocer y conformar el consejo de familia; designación y/o remoción de

tutores y protutores para la administración, y protección del patrimonio de un niño,

niña y adolescente. Otorgará expresamente autorización a los tutores para realizar actos

de disposición y conservación. (Ley 136-03 Código para el Sistema de Protección de los Derechos

Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, art.211 literal n, 2003)

.El articulo 418 del Código Civil Dominicano nos dice que el tutor obrará y administrará

como tal, desde el día de su nombramiento, si hubiese sido hecho a su presencia; si no,

desde el día en que se le haya notificado. (Código Civil Dominicano, art. No.418, 2010)

En ese sentido el Art. 419 de dicho código establece que la tutela es un cargo personal

y que no se transfiere a los herederos del tutor. Estos únicamente responderán de la

gestión de su causahabiente; y si son mayores de edad, tendrán obligación de

continuarla hasta el nombramiento de nuevo tutor (. Código Civil Dominicano, art.

No.419, 2010)

Además del tutor se debe designar un protutor conforme al Art. 420 del mismo código

el cual establece: En toda tutela habrá un protutor o protutora, nombrado por el consejo

de familia. Sus funciones se reducirán a obrar en favor de los intereses del menor,

siempre que estén en oposición con los del tutor. (Modificado según Ley 390 del 14 de

diciembre de 1940, G. O. 5535). (Código Civil Dominicano, art. No.420, 2010)

De igual forma cuando se confieran las funciones del tutor a una persona en quien

concurra alguna de las cualidades expresadas en las secciones 1a., 2a., y 3a., de este

capítulo, es decir de la tutela de los padres, de la tutela conferida por el padre a la

madre, o de la tutela de los ascendientes. Deberá este tutor antes de entrar en ejercicio,

hacer convocar un consejo de familia, compuesto como se ha dicho en la sección 4ª. Si

se ingiere en la gestión antes de llenar esta formalidad, el consejo de familia, convocado

a instancia de los parientes, acreedores u otras partes interesadas, o de oficio por el

Ministerio Publico, podrá, si hubo dolo de parte del tutor, privarle de la tutela, sin

perjuicio de las indemnizaciones a que tenga derecho el menor de edad. En las demás

tutelas, el nombramiento de protutor seguirá inmediatamente al de tutor (. Código Civil

Dominicano, art. No.421-422 , 2010)

En ningún caso el tutor tomará parte en la votación en que se nombre el protutor. Este

se designará, excepto en el caso de hermanos carnales, en la línea a que no pertenezca el

tutor. (Código Civil Dominicano, art. No.423, 2010).

El protutor no reemplazará de pleno derecho al tutor, cuando vaque la tutela o resulte

abandonada por ausencia; pero en este caso, bajo pena de daños y perjuicios, debe

provocar el nombramiento de un nuevo tutor. También deberá el protutor provocar el

nombramiento de un tutor, en el caso del párrafo final del artículo 390. (Modificado

según Ley 452 del 1o. de mayo de 1941, G. O. 5587). Las funciones del protutor

cesarán en la misma época que la tutela ( Código Civil Dominicano, art. No.424-425,

2010)

Exclusiones del consejo de familia

Algunas personas están excluidas de pleno derecho del consejo de familia conforme lo

establecen los siguientes artículos del Código Civil.

La condenación a una pena aflictiva o infamante lleva consigo, de pleno derecho, la

exclusión de la tutela. También produce la remoción del tutor, en el caso en que se trate

de una tutela anteriormente conferida. Código Civil Dominicano, art. No.443, 2010, Santo Domingo,

Editora Corripio.

Están también excluidos de la tutela y sujetos a remoción si estuvieren en ejercicio:

1ro. Las personas cuya mala conducta fuere notoria;

2do. Aquellos cuya gestión demostrase incapacidad o infidelidad. Tampoco podrá

formar parte de un consejo de familia, el individuo que haya sido excluido o destituido

de otra tutela. (Código Civil Dominicano, art. No.444-445, 2010).

Siempre que proceda la destitución de un tutor, se acordará ésta por el consejo de

familia, convocado a instancia del protutor o de oficio por el Ministerio Publico. Este no

podrá eludir la convocatoria, cuando se pida en forma por uno o varios parientes o

afines, primos hermanos o de grados más próximos del menor de edad. Todo acuerdo

del consejo de familia que determine la exclusión o destitución del tutor, será motivado;

y no podrá tomarse sin oír o citar previamente al tutor.

(Código Civil Dominicano, art. No.446-447, 2010).

Si el tutor se conforma con el acuerdo, se hará constar, y el nuevo tutor entrará desde

luego en el ejercicio de sus funciones. Si hubiese reclamación, el protutor pedirá ante el

Tribunal de Primera Instancia de Niños, Niñas y adolescentes la confirmación del

acuerdo: el Tribunal pronunciará su fallo que será apelable. El tutor excluido o

destituido puede, en este caso, citar al pro-tutor con objeto de pedir que se declare su

continuación en la tutela. Los parientes o afines que hubieren pedido la convocatoria,

podrán intervenir en las diligencias, que se sustanciarán y fallarán como negocio

urgente (. Código Civil Dominicano, art. No.448-449 , 2010).

El tutor velará por la persona del menor de edad y la representará en todos los negocios

civiles, de igual manera administrará sus bienes como un buen padre de familia, y

responderá de los daños y perjuicios que de su mala gestión pudiesen sobrevenir. No

puede comprar los bienes del menor de edad en cuestión, ni tomarlos en arrendamiento,

a no ser que el consejo de familia haya autorizado al pro-tutor a arrendárselos, tampoco

le está permitido aceptar la cesión de ningún derecho ni crédito con su Pupilo.

(Código Civil Dominicano, art. No.450 2010, 2010).

Dra. Carmen Herrera.

Experta en Derecho de Familia y Migratorio

Email: cjhm30@gmail.com

Instagram: dracarmenherrera