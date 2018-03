EEUU, Francia y Alemania señalan el caso Skripal

REDACCIÓN.- Berlín, París, Washington y Londres han condenado el envenenamiento del ex doble agente ruso Serguéi Skripal como una “violación a la soberanía” de Reino Unido por parte de Rusia, y han exigido a Moscú desenmascarar su presunto programa de fabricación del agente neurotóxico Novichok.

“Hacemos un llamado a Rusia para que responda a todas las preguntas relacionadas con el ataque en Salisbury. En particular, Rusia debe presentar un informe completo sobre el programa Novichok en la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ)”, reza un comunicado de los líderes de las cuatro naciones.

Al respecto, Rusia no ha proporcionado la información exigida debido a que no ha obtenido ninguna muestra del agente neurotóxico con el que se atacó a Skripal. Moscú ha criticado vehementemente tales acusaciones en su contra debido a que Londres no ha revelado ningún dato concreto que sustente su posición.

“Sin la presentación de hechos concretos, tendrán que responder por un intento claro de inducir a error a la comunidad internacional”, había aseverado el canciller Serguéi Lavrov respecto a las acusaciones prematuras e infundadas de Londres.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha calificado las acusaciones contra su país como “locas” y ha recordado que Londres en ningún momento entregó ningún tipo de información del caso a la OPAQ, a pesar de que Moscú le solicitó que lo hiciera.

El 4 de marzo, el exagente doble de inteligencia Serguéi Skripal y su hija Yulia fueron envenenados con un agente nervioso en la ciudad británica de Salisbury.

El 12 de marzo, Theresa May afirmó, sin presentar pruebas al respecto, que era “muy probable que Rusia fuera responsable” del envenenamiento, en el que —según ella— se utilizó “un agente neurotóxico de uso militar producido en Rusia” llamado Novichok.

La primera ministra dio a Moscú un ultimátum de 36 horas exigiendo explicaciones. Rusia ha insistido en que no tiene nada que ver con el caso Skripal y ha tachado las acusaciones en su contra de “absolutamente inaceptables” e “infundadas”.

El 14 de marzo, May ha calificado a Rusia como “culpable” del incidente y ha anunciado medidas en contra del país, incluida la expulsión de 23 diplomáticos.

Al mismo tiempo, Londres se ha negado a proporcionar datos concretos sobre el caso, por lo que Moscú ha concluido que “tiene algo que ocultar”.