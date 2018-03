El fisco español descubre fraude de Shakira por ir a la peluquería

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Shakira, quien se encuentra bajo investigación de la Agencia Tributaria Española luego de ser acusada de no pagar impuestos entre 2011 y 2014, ha sido expuesta ante Hacienda por sus cortes de pelo y cambios constantes de peinado.

Mientras Shakira y sus abogados han insistido en que en ese momento la cantante no residía en el país, el fisco español ha podido comprobar lo contrario gracias a las frecuentes visitas registradas en una peluquería del centro de Barcelona.

Hacienda ha demostrado que mientras la cantante “no residía” en Barcelona, se cambió 20 veces el corte de pelo con su peluquero catalán Jordi Ripoll.

Además, en sus facturas de belleza también están las del gimnasio al que acudía regularmente y diversas fotos que la localizan en ambos lugares y prueban que la colombiana vivía junto a su esposo Gerard Piqué y sus dos hijos en el barrio de Esplugas de Llobregat durante los años por los cuales ha sido acusada.

Hasta el momento, Shakira ha pagado 20 millones de euros de la deuda, pero esto solo responde a una estrategia para impugnar su acusación.

La defensa de la colombiana asegura que no fue hasta 2015 que oficializó su residencia en el país, para proveer un hogar estable para sus hijos y que no vivió durante esos años los seis meses que marca la ley para considerarla residente fiscal y por tanto, no tenía que tributar a España por sus ingresos.