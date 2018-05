Tal vez el enigma más grande para la población masculina es aquello que siempre está colgando de nuestros hombros: las carteras. Enormes o diminutas, redondas o cuadradas, de cualquier material, todas representan la misma interrogante para los hombres:

¿Por qué no pueden vivir sin ellas? ¿Dónde entran tantos artículos?

Solo digamos que las mujeres somos seres complejos. Llevamos en nuestras carteras desde las llaves del auto hasta un cambio de ropa para el día siguiente, ya que siempre salimos prevenidas a todo lo que puede suceder.

Los hombres van por el mundo con apenas lo necesario, como sus billeteras, sus celulares, y en de última instancia, un maletín con un computador portátil. Pero para nosotras la vida no es así de sencilla: porque ¿Y si nos agarra una lluvia sorpresa y nos despeina? ¿Y si se corre el rímel en la mitad de una reunión? ¿Y si la menstruación decide sorprendernos apareciendo antes de tiempo? ¿Y si se nos rompe un tacón? ¿Y si nos da dolor de cabeza? Parte de nuestra esencia es ser precavidas, y para eso necesitamos carteras, donde podamos guardar todas las soluciones a los problemas que nos trae nuestro estilo de vida.

Pero hagámosle un favor al mundo hoy y resolvamos el místico misterio del contenido en las carteras de las mujeres.

Primero que nada es importante enfatizar que no solo llevamos artículos, también llevamos carteras pequeñas dentro de la cartera matriz:

 Primero está la carterita del maquillaje, porque aunque sabemos que somos bellas

por naturaleza, no está de más un retoque de color en los labios, o una ayudita

con las pestañas a medio día.

 Luego podemos encontrar el bolsito de emergencias con artículos de femeninos.

La naturaleza es un proceso de eventos inesperados, así que es mejor tener

toallas higiénicas, tampones y protectores diarios siempre listos.

 Por no dejar, también cargamos encima un kit de las herramientas miniatura. Aquí

pueden aparecer un mini cepillo para el pelo, una mini crema humectante para las

manos, un mini jabón antibacterial, una mini barra para hidratar los labios y por

supuesto, un mini perfume.

 Cartuchera. Esta es llevada por personas principalmente creativas o aquellas que

su profesión la requiera, como docente, periodista, artista o diseñador gráfico.

 Bolsito de primero auxilios donde guardamos curitas, pastillas, aguja e hilo, entre

otros artículos de primera necesidad.

Si piensas que eso es suficiente, pues te falta un poco de imaginación ¿Dónde dejas los

siguientes artículos?:

 Celular: Este indispensable artículo siempre tendrá un espacio en la cartera.

 Cargador de celular: Los smartphones son conocidos por no durar mucho en

cuanto a batería se refiere, es por eso que siempre encontrarás un cargador o

posiblemente solo el cable USB para conectarlo a la computadora.

 Papel higiénico: Es muy cómodo llevar papel en el bolso, de rápido acceso,

porque te saca de apuros, ya sea para ir al baño, sonarse la nariz o limpiarse las

manos.

 Lima de uñas: No siempre hay tiempo de correr al salón de belleza cada vez que

se te rompe o astilla una uña, por eso un lima, o la mitad de ella, siempre estará

en la cartera.

 Espejo: Los espejos son necesarios para una mujer. No se necesita explicación.

 Billetera: Aquí se guarda el dinero, tarjetas de crédito y demás cosas de

importancia.

 Llaves: Bien sean de la casa, del carro o del escritorio, las llaves son necesarias y

no solo para las mujeres.

 Mini agenda: Siempre es mejor tener todo por escrito para no olvidarlo, por eso

un pequeño cuaderno o mini agenda es necesario en el bolso.

Es casos específicos, se puede encontrar yesqueros, fósforos, un reloj, una muda de

ropa, un traje de baño, ropa interior, una mini plancha para el cabello, cámara fotográfica,

un termo con café, una botella con agua, entre infinidades de elementos necesarios para cada estilo de vida.

Lo que necesites, lo puedes conseguir en la cartera de una mujer.