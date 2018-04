Emojis: lo que sabías y lo que no

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Como una forma de expresarte cuando las palabras no bastan o de resumir lo que dices en un gesto, los emojis se han convertido en el nuevo imprescindible de tus conversaciones. Si te atrevieras a contarlas, ¿cuántas caritas felices, tristes, preocupadas o bailarinas de tacones y vestido rojo has usado en el último mes? ¿Serías capaz de escribir algo como ‘Todo salió bien’ o ‘Cómo me gustó’ sin ese círculo amarillo del que te sonríen? Se han vuelto tan populares que ya sobran los estudios que nos analizan a partir de ellos, o hasta la tecnología que es capaz de crear uno a partir de nosotros mismos. Aquí te contamos algunas cosas de los emojis que amarás conocer.

1- En 1999, el japonés Shigetaka Kurita creó los primeros 176 emojis a petición de la empresa NTT Docomo. Kurita dice que para crearlos se inspiró en el manga, donde se representan conceptos con tan solo un símbolo. Es por esto que su nombre proviene del japonés y significa e, de imagen y moji, de letra.

2- Vyvyan Evans, profesor de lingüística de la Universidad Bangor del Reino Unido, asegura que los emojis facilitan una comunicación más efectiva.

3- En un estudio publicado en el 2016 y titulado “Una exploración de los factores psicológicos en el uso de emoticones y las implicaciones para la precisión del juicio “, identificó algunos rasgos de personalidad gracias al uso que las personas hacen de los emojis. Uno de sus hallazgos más importantes fue que la gente que los utiliza tiende a ser más simpática. Además, que las personas que normalmente usan emojis son más receptivas socialmente y tienen más empatía, lo que las hace también más accesibles.

4- Dos estudios de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, revelan que los más usados a nivel global son el de la cara sonriente con lágrimas, el corazón, el beso con corazón o la cara con corazones en los ojos.

5- El Galaxy S9 recién lanzado por Samsung te permite convertir tu selfie en un emoji en menos de un minuto. Se trata de un emoji personalizado que adaptas a tu estilo eligiendo su ropa, el cabello, los espejuelos, los colores, el tono de la piel y hasta la forma de los ojos. A partir de este inicial, se generarán 18 tipos automáticamente para mostrar una gran variedad de emociones y crear una nueva forma de expresarte mientras chateas. Lo mejor, puedes grabar videos con tu emoji hablando, cantando o haciendo lo que quieras para compartirlos con tus amigos.

6- Poco después de que Unicode Consortium hizo públicas las propuestas para los 157 nuevos iconos que estarán disponibles este año, los residentes de Maine mostraron su desacuerdo porque la representación de la langosta tenía ocho patas en lugar de las 10 correctas. El organismo tuvo en cuenta las quejas y remendará el diseño del emoji de langosta.

7- Según un análisis de Brandwatch Analytics, el 75% de los emojis que se comparten en Twitter son positivos y el 25% negativos. Si de Twitter se trata, el promedio de uso de emojis negativos durante el día es de 22.5%, mientras que en la noche este uso de emoticones aumenta hasta situarse en un 27.3%.

8- Para dejar en claro que los emojis serán el emblema de este siglo, el arquitecto Changiz Tehrani los eligió para decorar una fachada en ciudad de Amersfoort, Países Bajos. Se trata de un concepto que emula las antiguas decoraciones que utilizaban rostros de gárgolas, ángeles, demonios, entre otros íconos.