Escorpio: bendice a tus enemigos

Palabra clave: reconocimiento.

Número de suerte: 189

Nuevas amistades. Mujer que te busca por un hijo. Pon en orden las ideas. Cuida más tu familia. Pendiente con las palabras delante de niños. Llega una persona a tu casa para hablar de un negocio. Nuevas responsabilidades.

Trabajo: cambio definitivo logras lo que quieres. Nuevas ideas. Se cierran sociedades.

Salud: mejorando

Trabajo: compañeros con actitud agresiva que no esperas. Te cancelan un dinero.

Salud: Evita los alimentos con mucha grasa.

Amor: si no buscas como tendrás eso que quieres. Tomas una decisión importante.

Parejas: romanticismo activado. Nuevas ofertas que ´podrás adquirir algo. Hijos en la espera de algo.

Solteros: viajes de ida y vuelta. Equilibrio en el entorno familiar. Culminas algo que haces.

Mujer: viaje con amigas por disfrute. Compra de ropa. Compartes con amigos.

Hombre: cuidado con persona que te sigue no andes tarde de la noche en la calle. Sensualidad a flor de piel.

Consejo: bendice a tus enemigos.