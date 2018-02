Escorpio: confía en la fuerza espiritual

Palabra clave: hijos.

Número de suerte: 017

No juegues con los sentimientos de los demás. Nuevas oportunidades. No peles por nada. No le tengas miedo a na adelante. Nuevas comunicaciones. Un compartir con la familia necesario. Cuidado con caídas en una lluvia.

Trabajo: Malestar en un grupo de trabajo. Hombre que te trae estabilidad laboral.

Salud: dolores musculares.

Amor: Dinero que llega inesperado que te da tranquilidad. No permitas que nada te desvíes en lo que buscas.

Parejas: No juzgues a tu pareja por chisme o comentarios. Molestias estomacales por alimentos de la calle.

Solteros: Noticias positiva de un familiar por mudanza. Cosas buenas que llegan a tu vida.

Mujer: buscas estabilidad personal. Nuevas oportunidades en negocio. Exigirás más compresión con las personas que vives.

Hombre: Atiendes a las personas que están contigo. Ayudas a un familiar en lo económico. Buscas más confianza en ti.

Consejo: confía en la fuerza espiritual.