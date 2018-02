Escorpio: demuestra tu cariño con hechos

Palabra clave: desarrollo.

Número de suerte: 939

Negocio que se atrasa por no estar de acuerdo. Enemigos que no aceptan tu triunfo ni logro personal. Arreglar los frenos de un vehículo. Movimiento favorable en lo personal. Debes estar en pie de lucha por lo que quieres.

Trabajo: molestia por tu ética profesional. Recibes un comunicado por exigen e puntualidad.

Salud: equilibrio.

Amor: algo con el color verde compras de ropa. Deja el egoísmo. Un familiar que te busca.

Parejas: no maltrates a quien te quiere. Cierras un ciclo en deudas cancelas algo pendientes.

Solteros: el amor llega a tu vida y te da paz y tranquilidad. Dolores en los huesos.

Mujer: debes atender urgencia médica. Nuevas señales de un cambio en una tarjeta.

Hombre: debes contar con lo que tienes y el presente asume tu responsabilidad.

Consejo: demuestra tu cariño con hechos.