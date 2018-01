Escorpio: eleva tu corazón a la oración

Palabra clave: integración

Número de suerte: 810

Se consecuente con lo que ofreces. Cuidado con lo que compras en la calle. No reprimas tus sentimientos y demuestra lo que eres. Asunto importante en juegos de mesa abandonas el deseo de hacer cambios.

Trabajo: mucha fortaleza. Firmas de documentos. Alegrías por tu grupo de compañeros y celebraciones

Salud: malestar en el pecho que revisar.

Amor: Alguien que llega del pasado y lo tendrás que atender. Debes pensar un poco más en ti.

Parejas: La suerte y la estrella de la fortuna están contigo. Hijo preocupado por deudas.

Solteros: cuídate de traiciones. No sigas esperando lo que no llegara busca la verdad de la vida.

Mujer: te pedirán que pases por un lugar. Tienes el poder en tus manos y con que trabajar.

Hombre: mujer joven que te cambia la vida. Compra de libro o te lo regalan. Tristeza por amiga.

Consejo: eleva tu corazón a la oración.