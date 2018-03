Escorpio: evita ser grosero con tu familia

Palabra clave: cansancio.

Número de suerte: 223

Una nueva vida o cambios que tu querías. Nuevos negocios. Preocupaciones por un dinero que no te cancelan. Debes perdonar a amigos cercanos. No discutas en tu casa ni la familia. Remodelaciones en tu casa o baño. Deja de ver fantasmas donde no hay. Cambia esos pensamientos.

Trabajo: Dejas de hacer cosas importantes para ti por otros. No pierdas el tiempo con cosas que no te favorecen.

Salud: buena.

Amor: la solidaridad es importante. Enfócate en tu crecimiento personal. No te detengas por los demás la vida sigue.

Parejas: hecho curioso con una mascota. Una persona cercana que te pide ayuda. Recibes un regalo.

Solteros: la unión familiar es muy importante. Asistirás a una reunión donde serás el centro de atracción.

Mujer: cambios en tu casa que debes hacer. Recibes una invitación de alguien como un cliente.

Hombre: compra de vehículo. Cuídate y relájate tú te lo mereces. El amor llega a tu vida es una mujer muy elegante.

Consejo: evita ser grosero con tu familia.