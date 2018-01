Escorpio: es importante cuidar la familia

Palabra clave: elementos

Número de suerte: 035

Algo con un negocio de comida. Una gran mujer que llega a tu vida no la dejes ir te ayuda en lo laboral. El amor está a tu lado y no la Ves. Cambios de dirección. Debes hacer un trabajo en la comunidad.

Trabajo: cuidado con decisiones apresuradas sin pensar. Lo detenido avanza.

Salud: irritación de la garganta.

Amor: un nuevo camino. No esperes que te busquen ve al sitio te están esperando. Se activa el amor.

Parejas: debes dar un buen ejemplo en tu vida y en tu casa con tu familia. Paseos.

Solteros: separaciones. Cambios en tu vida. Viajes. Nuevos inicios. Mudanzas.

Mujer: el pasado llega a tu vida. debes escuchar bien lo que te dicen en la vida que estas.

Hombre: no le falles más a tus amigos y familiares. busca el cambio es necesario.

Consejo: es importante cuidar la familia.