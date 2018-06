ESCORPIO – Palabra clave: juegos

Número de suerte: 203

Intenta estudiar no pierdas el tiempo. Busca ayuda quien te oriente. Asistes

a una consulta médica. No hables mal de alguien sin saber quién es y qué

pasa. Disfruta la vida con las personas que te aman. Las luchas te detienen

o que haces. Hazte una limpieza espiritual con mucho líquido.

Trabajo: mudanzas. Movimientos. Te regalan un manual.

Salud: recuperación.

Amor: te llaman de algo que estas esperando en lo espiritual. Viaje a la

playa con la familia y amigos.

Parejas: se activa el amor y la parte sexual con tu pareja. Se fija fecha.

Firmas. Compra de perfume.

Solteros: hecho curioso en negocio que se inaugura con personas

importante. Logras un buen negocio.

Mujer: inicias estudios. Algo que terminas rápido. Estas cansada de la rutina.

Mujer amiga que te busca.

Hombre: invitación a una casa que te da nervios. Algo con una mascota.

Nuevos caminos. Firmas.

Consejo: te dan una propuesta no lo pienses mucho.