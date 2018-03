Escorpio: pídele al Ángel miguel que te protegerá a ti y los tuyos

Palabra clave: iniciativa.

Número de suerte: 418

Recibes un ascenso. Prestamista que te busca. Te regalan unos boletos. Veras el cambio. Cuídate de persona de doble personalidad. Compras apuradas. Asistes a una fiesta. Deseas decir lo que sientes. El amor verdadero a tu lado y no lo ves. Nuevas convicciones.

Trabajo: reunión con compañeros. Nuevas órdenes. Vuelves a sitio del pasado de trabajo.

Salud: escucha tu cuerpo.

Amor: entusiasmo y felicidad por un trabajo. La suerte a tu lado. Escucha a personas más viejas o maestros.

Parejas: dinero que te cancelan pero pagas todo. Disfrute por llegada de familiar del extranjero.

Solteros: trabajo de distribución que te ofrecen. Trabajas en un proyecto. Cuidado con los celos.

Mujer: cancelas deudas antiguas. No gastes de más. Ten cuidado con mujer que pide mucho.

Hombre: Limpia tu casa saca lo malo o roto y lo que no usas. Ganancias materiales.

Consejo: pídele al Ángel miguel que te protegerá a ti y los tuyos.